國安特勤走私菸品案愈演愈烈，總統府派出5部車載運私菸，連派車單是誰簽的都說不清楚，網民更直言，這件私菸案，你絕對不會知道兩件事，就是「超買」大戶是誰？還有是誰派那5輛車？

PTT網民貼文指出，依照現在檢調辦案給你看的狀況下，這件國安局私菸案，不管檢調，還是國安局、總統府、華航誰來調查，都查不到這兩件事：1.團購名單中的「超買」大戶是誰？2.總統府是誰派那5輛車？這兩件事是最好查也是本案的核心，不過現在都在打哈哈裝傻轉移焦點，這件案子應該會不了了之。所以妳「小菸」也不要在那邊做作、裝可憐、裝無辜，真的要改革除弊，妳就公布吧！但「小菸」應做不到。

鄉民們回應說：「誰派車這種馬上就查的到的事，講不清楚，真的超扯！」、「派車的人不敢公布，就是有鬼！！」、「說出來明年就不用選了，不說明年也不用選了。」、「沒有派車單，車子會自己開去機場，這種白癡答案你信？」、「喊改革上台的猛拉前朝救援，廢。」、「邏輯清楚，好文一篇。」、「就算沒有派車單，指示者也一定是位高權重的啦。」

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(中時電子報)