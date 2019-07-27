文青照過來，暑假相約看展覽、玩文創！日本當代平面設計師中村至男首次海外個展從7月5日～9月1日在松菸開展！展覽呈現20多年生涯最完整作品就在這！除多幅平面作品，還有以平面設計延伸的互動式影像，變身巧思的趣味裝置，知名繪本《方塊動物園》實體化。對切蘋果到孿生女孩竟能串連一段故事；可愛Miffy藏在地鐵、咖啡杯；明和電機表演者成為骷顱頭！設計不只看表面，聯想讓創意更繽紛！

中村至男導覽解說。（圖取自中村至男自選展 Facebook）

中村至男 20 多年來創作橫跨廣告、童書、書籍、電玩、展覽等領域，以簡約圖像與溫暖色澤，將生活中諸多平凡的事物，透過其獨有的視角重新詮釋，並榮獲龜倉雄策賞、每日設計賞兩大日本指標性榮耀，堪稱日本當代最具代表性的平面設計師。

《中村至男自選展》創下中村至男 20 多年設計生涯裡的眾多新紀錄，除了有「最大規模」、「最完整」的作品展示之外，更挑戰「最高規格」與「最巨幅」的作品輸出，以及「最多品項」的周邊商品區。

找找看，可愛Miffy兔藏在哪？地下鐵、咖啡杯都有牠的蹤跡喔！

在《中村至男自選展》中可以看到經典的《單位展》系列作品、世界級嘉賓米飛兔（Miffy） 的超萌聯名，還有從未曝光過的全「心」作品。

另中村至男長期與在台灣富有聲譽的日本表演藝術團體「明和電機」合作，本次個展，也會集結多年來合作的相關作品，呈現「明和電機」獨到的形象與設計的脈絡。

知名繪本《方塊動物園》大型裝置。

《中村至男自選展》也挑戰了許多「第一次」，包含經典繪本《方塊動物園》的「首度實體化」、兩件全新作品「首度曝光」，其中《方塊動物園》展前更是榮獲國際肯定，以極簡而前衛的視覺風格與概念，由德國圖書藝術基金會 Stiftung Buchkunst 選為「2019年全世界最美的書籍」之一。

逛完展覽後，也別忘了到文創商店逛逛，有各式海報、設計款方塊酥、造型啤酒等，，因應台灣減塑新政策上路，中村至男為了測試自身設計的環保玻璃吸管，更「首度嘗試」近期在日本蔚為風潮的珍珠奶茶，感受最在地的台味風情。今年夏天看展趣，玩設計、品文創，想像力就是你的超能力！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)