◎中國時報

● 針對國安私菸案，總統府避談走私，強調是超買免稅菸，引發譁然。法界人士昨指出，國安人員屬公務員，利用總統出訪的公務機會，使用總統專機免稅的特權，再使用公用車運送私菸，已構成貪汙罪的「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者」，換言之，用專機超買就是貪汙！明知非法而委託購買者就是共犯。

繼喜樂島聯盟成立政黨後，前總統陳水扁昨晚也在群組及臉書宣布，為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月成立。扁稱只當黨的精神領袖，黨揆以游錫堃呼聲最高。

陳水扁籌組政黨風聲不斷，但只聞樓梯響不見人下來，昨晚陳水扁已在群組及臉書公布此事。

● 交通部長林佳龍說出究責無上限重話，政務次長王國材也說，若中華航空董事長謝世謙沒有積極查明私菸案，提出請辭的話，交通部「會同意」，經這麼一嚇，華航昨日迅速交出2013年賀誼專案、慶誼專案2筆資料，並將資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信調離主管職，交通部認為「華航有進步」，將謝世謙留校察看，帶領團隊繼續查真相。

● 還要說謊幾次？華航昨公布2013年起歷次專機負責人名單，前董事長何煖軒的名字也在其中，但何受訪時表示，所有會議的主導層級都有慣例可循，他沒當過專機負責人，這份名單有問題；華航則回應，專機負責人指得是「跟隨出訪的最高層長官」，雙方解讀有所出入。

◎旺報

● 兩岸自從1989年4月6日簽下我國體育團隊中文名稱使用「中華台北」，開始相互交流訪問並到彼此領域內參加國際比賽，至今年正好30周年。「奧會模式」雖然台灣有許多人並不滿意「中華台北」此一名稱，但是中華奧會是國際奧會的正式承認會員，也是目前台灣唯一一個國際組織的正式會員，並且是目前兩岸之間唯一仍在正常交流的管道，值得珍惜。

● 大陸國防部《新時代的中國國防》白皮書24日公布後，解放軍空軍就公布殲-20最新訓練照，其中一架編號「62001」的殲-20戰機頓時引起各方關注。根據在各種場合出現殲-20的數量不斷增加，2020年前，殲-20的數量有可能達60架的規模。

● 隨著大陸航母戰鬥群的組建日漸成熟，艦載戰鬥機飛行學員招收數量、素質創新高。 7月上旬，2019年解放軍海軍招飛工作結束，錄取總人數較去年增加近20%，錄取艦載戰鬥機飛行學員較去年增加41%，錄取平均成績遠超統招一般的飛行本線，招飛的數量、素質都創歷史新高。

● 大陸「核電一哥」中國廣核電力公司（下稱中廣核）日前確定通過大陸證監會上市審批的消息，這不僅意味著A股市場的「核電第一股」即將問世，其預計募集150億元（人民幣，下同）也是今年以來A股企業IPO（首度公開募股）募資的最高紀錄。法人機構評估，中廣核在A股上市也反映了大陸能源市場的巨大投資空間。

◎工商時報

●上市櫃公司半年報陸續出爐，法人指出，台股短線高檔震盪趨勢不變，資金聚焦第二季獲利及下半年展望，根據以往經驗，業績表現好的公司大多會提前報喜，現階段可挑選產業趨勢正向，法說可望報喜，且籌碼面偏多的個股，共有盛群、穩懋等11檔，預期將上演有績之彈。

●日韓貿易爭端越演越烈，日本政府將進一步對南韓加強出口管制，擬於8月2日在內閣會議上修改政令，將南韓從可享出口管制優惠措施的「白色名單」除名，這將是日本首度將特定國家從白色名單除名。日媒報導，政令公布的21天後將施行，預計最快8月下旬將南韓排除在白色名單之外。

●晶圓代工龍頭台積電26日宣布大規模人才招募計畫，以因應業務成長及技術開發的需求，預計至今年底前，於新竹、台中、台南三地大舉招募逾3,000名新血，職缺包括半導體設備工程師、研發工程師、製程工程師、製程整合工程師、以及生產線技術人員等。

●國發會26日發布最新景氣報告，受生產、消費及就業持續走弱的影響，6月景氣續亮出黃藍燈，我國已連續十個月未曾亮出綠燈，景氣持續走緩。不過，好消息是景氣同時指標止跌回升，結束16個月的下滑。

(中時電子報)