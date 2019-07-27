不用捨近求遠，附近夜市、菜市場就有美味！2019新北好市節美食大賞網路票選開跑囉！新北市政府推出百種在地市場及夜市美食，邀請民眾從早吃到晚還能拿大獎，即日起至8月18日，上網搜尋「新北好市生活學」進入活動官網，為喜愛的新北美食投票，就有機會抽中手機、市場消費券等好禮。

吳明機副市長親手製作「5.8度C涼麵」，特製涼麵搭配當日手工研磨黑芝麻醬，相當清爽可口。（圖取自新北市市場處官網）

6月起辦理民眾推薦活動，邀請大家一同推薦隱藏版小吃，加上攤商毛遂自薦，今(108)年共有124攤參與票選，集結19座新北傳統市場，更首次邀請新北四大夜市一同參與，網羅各區「侯賽雷」的在地美食。而夜市是最貼近生活的地方，今年也特別加入夜市美食共同票選，讓大家更進一步地發掘新北在地好味。

市場處提到，今年參與票選的攤商個個都是美食界的好手，推出自己最拿手的好菜要讓大家從早市吃到夜市，美食不間斷。美好的早晨就從中和枋寮市場「菜市仔coffee」的手沖咖啡揭幕；到下午茶首選，媲美香港珍妮曲奇的永和永安市場「M.J曲奇餅」；當然還有宵夜咖絕不能錯過，樹林興仁花園夜市Q彈有勁的「炸麻吉」。邀請大家一同上網投票，將有機會一次品嚐。

吳明機副市長26日特別擔任美食特派員，到汐止金龍市場搶鮮揭曉新北在地好味，並與攤商共同祭出多項好禮。去(107)年獲得票選第8名的「阿蘭鹹水雞」，今年推出鮮嫩多汁又高營養價值的「牧草鵝」向各家攤商下戰帖，「5.8度C涼麵」更端出手工自製醬料配上當日研磨黑芝麻醬的「特製涼麵」，以及「鮮肉湯圓、米苔目」遞上特製料多不怕人吃的「干貝肉粽」，爭相角逐票選之最。

(中時電子報)