藝人Lulu（黃路梓茵）從節目《大學生了沒》出道，一開始雖在大咖主持人身邊當綠葉，但人氣扶搖直上的她，不僅躍身成為主持新寵，甚至還扛下今年金曲獎主持中彈，不過昨夜在臉書寫下長文，最後提及「面對感情的告別也是一種」，讓外界好奇是否與已交往4年的阿達分手。

Lulu透露近期認識的好友親人陸續辭世，讓她感嘆以為永遠都會在的人們，就這樣憑空消失，每次跟朋友一起接受並勇敢面對時，才體會到每一次告別都是狠狠長大，坦言面對生命告別是種強迫式成長，此外強調「面對感情的告別也是一種，雖然通往大人的這條路真的好難，但我相信彼此經過思考和溝通之後的離開」，並在文末附上「敬 未來更好的我們」，這也讓一票網友推測與阿達4年情是否生變?

Lulu臉書全文。(圖/Lulu 黃路梓茵臉書)

根據《ETtoday》報導，傳訊詢問Lulu經紀人了解狀況，不過至今仍未讀未回，不過共同朋友則是透露，Lulu和阿達兩人因為聚少離多，早在金曲前就已經分手。

(中時電子報)