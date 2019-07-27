資深媒體人王尚智昨（26）日在臉書發文指出，總統府特勤人員香菸走私案就像一面「照妖鏡」，直接照射出許多人的「潛在立場」。「館長」陳之漢是最明顯的例子，他每天的直播依舊，「輕輕小談」此案的態度，幾乎等同「避談」，完全凸顯館長自從在「小英上門摸摸頭」之後，終究也只是權力幻局中的一頭自我迷惑、自願順從的看門犬而已。

王尚智先前一直覺得館長挺有意思的，偶爾也愛看他直播時的各種靈活思考與直率性格。但關於「權力」的氣味與滋味，越是被名聲與利益燻染的人，越是無法逃脫其網。

他認為，陳之漢如今早已在人們目光的「癮頭」中無法脫身，只能吸吮更多自以為是的榮耀，據此披身壯膽。滿身猙獰的紋身線條，在被權力細細的撫摸過之後成為順從的細毛，當然也就無法為了正義或公義去狂吠奮言些什麼了。說到底，王尚智說，這也是在權力中輕易就能優柔變形的「人性」啦！也並不足為奇。

(中時電子報)