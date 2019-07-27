資深媒體人王尚智昨（26）日在臉書發文指出，總統府特勤人員香菸走私案就像一面「照妖鏡」，直接照射出許多人的「潛在立場」。在媒體中，他比較訝異的是《蘋果日報》，此案擺明是「權力濫用」的私菸案，原本一向是蘋果日報最擅長新聞戰的「揭弊主戰場」，卻也竟然是「小小報導、輕輕追蹤」。

王尚智說，《蘋果日報》的黎智英沒有特定政黨屬性，但內部高層中多數傾向支持綠營是眾所皆知的事，這也沒什麼了不起。但在這次私菸案的調查進行，同時疑點重重之際，《蘋果日報》經常在許多時段，甚至在即時新聞的版面中，關於總統府內的究責部分「一則新聞都沒有」！這就真的太離譜了。

媒體本身高層的「政治立場、政治態度」都可以有所特定傾向，但這最終也必須、也應該要在「揪出權力惡棍、打擊犯罪非法」的動機價值之外。倘若為了「維護小英」，連這種無聊小破爛的雜碎事，都可以放在媒體報導初衷的最上位，那可就真沒意思了！

《蘋果日報》假使以為「不報導，就可以幫助小英」？！那就真的就壓根不值得這幾個月聽黎智英口口聲聲說「請支持踢爆內幕的努力」所以要大家付錢支持會員付費制。王尚智說，「想想，大眾為什麼要付錢，給一條搶著自願當『權力遮羞布』的媒體？」

雖然，王尚智在臉書上說，畢竟直到26日上午，終於還是慢慢看到了「看門犬」（館長）與「遮羞布」的模樣。只是一起無聊又低級的破事，竟然就可以讓一些有意思的人與事，在私菸案的發展過程中隨著權力背後的不堪，一起慢慢清晰現形。這不得不讓人，小小感慨兩句！

(中時電子報)