總統專機疑走私免稅香菸，檢調單位調查中。（讀者提供）

網友在ptt上留言。（翻攝ptt）

總統專機爆走私巨量免稅菸風暴，國安局人員花645萬，還10009條免稅菸，根據檢調調查，購買最多的是國安局特勤少校吳宗憲，他本人不抽菸，卻一人獨買了3500條，約花300多萬元，檢調將追查幕後金主。對此，網友說，「大概是幫某位不願透露姓名的黨政高層買的」。

吳宗憲不抽菸，個人卻買了3500條香菸，佔萬條的1/3，檢調單位將追幕後金主，並針對吳宗憲有沒和華航勾結轉售菸品給私梟牟利，還是人頭代購等方向調查，估計下周即有動作。

對此，網友在ptt上熱議，有網友說，「他就人頭而已啊」、「大概是幫某位不願透露姓名的黨政高層買」、「看看有誰匯到相關戶頭近200萬的就是貨主」還有網友說，「總統府還不跟這個毒瘤切割喔」、「今天府方會說總總統府侍衛室」、「準備自己扛了」。

另有網友說，「不抽煙的人買3千條，想騙誰」、「dpp最好換英，改由賴清德出馬」、「自從蔡說過超買之後，國安人員也拿來用」、「民進黨的人被抓，還扯KTM」、「走私就走私」。

(中時電子報)