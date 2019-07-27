20歲楊姓男子本月10日上午前往台北地檢署找朋友，經過安檢門時，被發現包包內有1把30公分長的開山刀，楊聲稱是前一天露營後放在包包內，忘了拿起來，法警將刀暫時保管，警方事後依違反社會秩序維護法將楊男函辦。台北地院裁罰楊男2000元。

警方調查，楊男7月10日上午11時，前往北檢找尋開庭的友人，因經過北檢安檢門時，被發現楊的包包裡面有1把開山刀，法警隨即制止，並質問為何攜帶危險物品。

楊聲稱9日和友人上山露營，事後就將刀子放在包包內，早上急著來找朋友忘了取下，法警將刀子保管，等他與友人處理完事情再領回。

但事後楊男未出面領刀，北檢通報轄區警方前來處理，由於楊的簽字潦草，檢警一度研判是假資料，懷疑楊另有所圖，透過監視器循線追查，查出楊的身份及地址，並通知他前來說明。

警方調查時，楊男稱刀子是在模型店購買，刀子放在露營用的包包，忘了拿出來，警訊後依社維法將他函辦。法官認為，北檢是公眾自由進出的公共場域，入口設有安全檢查，本就得禁止任意攜帶有殺傷力的器械進出，以維護公眾進出之安全，楊男不能以「忘記拿起來」卸責，裁罰2000元。

(中時 )