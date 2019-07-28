宋姓男子2016年間，謊稱自己因割盲腸手術，一時腹痛難耐，需要有人幫他按摩腹部排氣為由，誘騙年輕男子進公廁幫他打手槍，雖對方出聲阻止，宋男還亂摸對方下體猥褻。台北地院審理時，宋男賠償對方10萬元，並當庭道歉，法官依強制猥褻罪判宋男徒刑8月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，2016年8月間，宋男到台北火車站地下街時，見被害男子獨自一人便上前搭訕，發現對方有輕微自閉症，佯稱自己身體不舒服，需依中醫師醫囑，由他人為其按摩腹部「排氣」，解決肚子疼痛，請求被害人幫忙，被害人不疑有他，隨同宋男至親子廁所內。

宋男一進廁所，就將褲子脫掉，強拉對方的手替他打手槍，同時將手伸進去對方褲子猥褻下體，被害人出聲拒絕，並稱親戚在等他，要趕著離開，但宋男並未理會，仍執意堅持到射精後才離開，被害人等宋男離開後，尾隨在後頭並用手機拍了宋男照片，隔天向警方報案。

法院審理時，宋男供稱，他真的動過盲腸手術，需要他人幫他按摩排氣，才會臨時起意請對方幫忙，因對方碰觸他下體，他才起生理反應。

不過，法官問宋男「每次肚子不舒服，都請人幫忙按摩嗎？」宋自承「看情況，若是輕微會自己按」，法官追問「曾經找誰幫你按摩過？」，宋男坦承沒有找人按摩，被害人是他這輩子第一個為他按摩的人，法官問宋「為何這次特別找人幫你按摩？」，宋無言以對，低頭不語。法官不採信宋辯詞，認定他涉犯強制猥褻罪。

(中時 )