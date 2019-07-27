國民黨初選結束後，28日將舉行全代會營造團結氣勢。但新北市長侯友宜傳出和台中市長盧秀燕卻傳出挺韓態度曖昧中，是否出席全代會還不確定。不過，盧秀燕表示，她會北上出席全代會力挺高雄市長韓國瑜。對此，國民黨立委曾銘宗表示，就他瞭解目前中央黨部還在聯絡，相信他們最終會加入擔任地方競選總部主委。

國民黨28日將舉行全代會通過高雄市長韓國銘參選2020提名案，國民黨邀請15執政縣市首長出席，呈現大團結氣勢。但侯友宜與盧秀燕卻傳出不出席的消息，令基層擔憂。不過，盧秀燕表示，將會北上出席全代會力挺韓國瑜代表國民黨參選總統，為國民黨贏回執政權。但侯友宜則表示，國民黨全代會因卡到市政行程，目前暫定不出席。

對此，港媒《中評網》報導，曾銘宗表示，據他瞭解目前中央黨部還在聯絡，相信他們最終會加入擔任地方競選總部主委。曾銘宗更強調，如果15個縣市首長都能夠加入競選團隊，絕對有助於團結泛藍、步調一致面對選戰，最終贏得2020大選的勝利。

(中時電子報)