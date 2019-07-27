道森被馬林魚開除後加入小熊隊。（美聯社資料照）

馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)將初次進入名人堂票選，而且他不可能會失敗，所以明年2020年就會看到他登上名人堂講台了。老前輩安卓道森(Andre Dawson)與裴瑞茲(Tony Perez)決定要抵制吉特，不出席屆時的典禮。道森說：「我無法想像自己坐在那裏聽吉特演說。」

65歲「老鷹」道森與77歲「大狗」裴瑞茲都是名人堂選手，原本於馬林魚擔任特別助理，年薪約10萬美元，直到吉特2017年上台之後把兩人開除。裴瑞茲向美媒Bleacher Report表示：「我感覺受到侮辱、完全不被尊重。我明白他們是為了重建，而且那也是他們的錢，但我還是有自尊的。」

執行長吉特始終沒有出面，連電話都懶得打，只叫人下令開除他們。後來馬林魚球迷不爽，吉特又再叫人請回他們，但是工資大砍，而且不許他們接近球隊，不可以穿球衣，也就是說只能掛名領乾薪。道森說：「我理解球團的決策，我只是無法接受整件事的處理方式。」

小熊球團收留了道森，聘他為特別助理。裴瑞茲至今沒有工作，他說到時候如果沒出席典禮，他會讓外界明白他只抵制吉特一人。不過吉特是很受歡迎的球星，美媒預估明年名人堂典禮可以吸引史上最龐大的觀禮人數。

(中時電子報)