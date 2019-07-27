性感女神鍾麗緹和男星張倫碩結婚近3年，近來帶著張倫碩媽媽上實境秀節目，而夫妻倆爭吵也屢上微博熱搜，張倫碩更被網友指責「不愛老婆」， 讓他揚言「根本不想上」，而節目在26日播出最後一集，鍾麗緹也在微博告白：「在你身邊做少女真的很幸福」，夫妻倆甜蜜模樣羨煞旁人。

鍾麗緹微博全文。(圖/鍾麗緹微博)

張倫碩微博全文。(圖/張倫碩微博)

鍾麗緹和張倫碩參加的實境節目《我最愛的女人們》，在昨天播出完結篇，21天的旅行正式畫上句點，鍾麗緹則率先在微博寫下感想，她表示這趟旅程雖有爭吵，但更多的是甜蜜與幸福，接著點名老公張倫碩，並表示：「今年是我們相愛第四年，在你身邊做少女真的很幸福，未來我想繼續緊緊牽着你的手走下去」，感性告白可說是閃瞎眾人，最後不忘感謝婆婆：「你是我最貼心的姐妹，『小芬芬』真的太可愛啦」。

隨後張倫碩也發文回應，他表示特别感謝鍾麗緹，始终陪在身邊給予支持和鼓勵，每次看到她像個小女生一樣，充滿活力和少女心，並且興奮雀躍的樣子，都覺得特別美好和幸福，雖然偶爾會有摩擦，但這就是生活的一部分，也相信彼此會越來越好，更允諾會讓身邊更爱的人，感到更多的幸福感，相信「毛毛家」會永遠幸福下去。

(中時電子報)