PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，破萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，醜聞震撼全國。英粉護航，認為此事與蔡關聯不大、走私菸不是什麼嚴重的罪、觀感其實也還好，故民調不會往下掉。網友立刻打臉，認為此事縱然非個案，卻直接反映了國家元首的態度；蔡不斷搞「名詞解釋」掩蓋、牽拖，這4個字根本把自己拖下去。

英粉在PTT論壇發文《私菸案真的會讓小英民調掉下來嗎？》表示：「我是覺得，啊不就下面的人出包，就算小英要負連帶責任，可是大部份的人，應該不會直接把罪怪在她身上吧？而且說起來，走私菸會是很嚴重的罪嗎？就我個人觀感來說，其實也還好吧！我猜民調應該是不會掉啦！大家覺得勒？」

文章一出，立刻被網友打臉：「其實案件本身不會，這是整個體系的陋習，要增加還是減少民調完全看處理方式。把亂搞的清一清就好，不知道為啥在那玩名詞解釋把自己拖下去。」

其他人則紛紛回應：「叫DPP別一直找理由就好，感覺就是『欲蓋彌彰』」、「其實就是在等法官認定以前繼續消毒而已，順便先安頓內部的高層」、「連時代自己人都說，支持者會擔心這種爆料的時機點就知道，消毒是來安自己人」、「這些人根本不需要去安撫，他們無論如何都會投綠的」。

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(中時電子報)