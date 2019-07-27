高雄市長韓國瑜日前為了視察噴藥防疫工作，攀上近2層樓高的大樹，要看看樹洞積水的狀況，遭外界批評作秀。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，很多人笑韓爬樹衝洞，那怎麼不看看2015年時，時任高雄市長的總統府秘書長陳菊，為防治登革熱舉辦補樹洞活動，這是什麼兩套標準！

為了防治登革熱，韓國瑜日前除視察噴藥防疫工作外，更攀上近2層樓高的大樹察看。韓稱，樹上有許多樹洞，容易積水孳生蚊蟲，要親眼看看，了解樹上的狀況，爬上去後果真發現樹洞相當多。但韓國瑜爬樹行為也引來許多批評，許多網友批評韓此舉是「演戲、作秀」。

對此，黃暐瀚於臉書發文表示，看到韓國瑜「爬樹衝洞」，很多人訕笑：「補什麼樹洞？腦子有洞喔」？笑的人可能不知道，早在2015年，為了防治登革熱，高雄市長陳菊，就曾舉辦了「千人補樹洞」活動，希望禁絕登革熱。韓國瑜「衝洞」可笑？陳菊「補洞」就可以？這是什麼兩套標準？

(中時電子報)