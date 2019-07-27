儘管好友兼新隊友「大鬍子」哈登並未出席，韋斯布魯克仍在27日加盟火箭記者會上表示，自己跟哈登都能打無球，並非一定都要掌握球權，更強調他可以完美融入火箭的比賽風格，「我來這裡的最大目標就是奪冠，對此我深具信心。」

「我跟哈登多年來都是好朋友，且在雷霆擁有多年合作經驗，」韋斯布魯克表示，「為了能夠贏球，你不得不犧牲在比賽中一部分的自己，我們都清楚這點，也有共同目標，那就是贏下總冠軍。我們清楚必須這樣做，更不擔心這些。」

至於要跟哈登如何真正合作？韋斯布魯克說：「我認為我們都可以打無球，在雷霆時期我們就試過好幾次，哈登會在最後時刻持球，我會打無球，這點我完全接受，一直持球進攻並非我所能夠做的唯一事情，我相當期待這樣的合作。」

「休士頓熱死了，除此之外，一切都很不錯，我會帶家人搬來這裡，這將是一個大變化，我很期待，畢竟我從小都在洛杉磯長大，所以在休士頓會是不一樣的體驗。」韋斯布魯克說，一旁的火箭總管莫瑞打趣，「這裡一整季都是24度。」

一手促成把保羅送去雷霆換回韋斯布魯克的莫瑞強調，在保羅喬治確定跳槽快艇前，火箭從沒想過可以達成這筆交易，「但我相信韋斯布魯克可以帶領我們完成奪冠目標，每當球隊擁有過去幾年內的2名年度MVP，最後都取得成功。」

(中時電子報)