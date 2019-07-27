未來一周天氣出爐！中央氣象局表示，因冷心低壓接近，各地白天高溫30至35度外，潮濕空氣於今天清晨接近，會加強午後對流，出現局部性雷陣雨，雨勢來的又快又急。氣象專家表示，今至下週一午後對流旺盛，「劇烈天氣」發生的機率提高。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書發文表示，今天清晨看到西南方海面有回波接近，表示有潮濕空氣到達。看風速紀錄很弱，這種情況，水氣主要影響是加強午後對流。中央氣象局今天上午已針對澎湖地區發布大雨特報。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今起至下週一低層水氣很多，各地多雲時晴，但大氣很不穩定，午後對流旺盛，影響範圍亦較大，「劇烈天氣」發生的機率提高；其他時間中南部及花蓮以南地區，亦有局部短暫陣雨的機率。今日北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部24至34度、東部24至35度。

他並說，最新模式模擬顯示，下週二至週五南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象；台灣各地晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及鄰近平地。

(中時電子報)