PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

立委黃國昌揭發，國安局官員趁總統出訪「拚外交」時「拚走私」，私運破萬條香菸闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，醜聞震撼全國。府方兩次召開記者會，火卻愈燒愈大，民怨沸騰。網友直言，就算時代力量與民進黨達成合作，綠營支持者都不可能將政黨票投給他們了，更何況現在？走私案引發死忠綠粉的焦躁，反而讓時力明年選舉身陷絕境。

網友在PTT論壇發文《時代力量越來越慘囉…》直言：「國昌戰神驚爆出私菸案，對於2020的時代力量立委選舉無疑是雪上加霜。無論國昌爆出來的到底是檢調查案還是他去檢舉，其實沒有那麼重要了，畢竟各說各話，時代力量黨內本來就內部矛盾得非常嚴重。國昌跟黨內部分小咖不想走小綠路線，其他時代力量委員則都以DPP合作為基礎，希望能拿到更多選民的認同。」

有人回應：「如果真可以透過跟DPP合作達到選民認同，那些認同的人會因為認同時代力量，而把政黨票從綠轉給他們嗎？根本不可能吧！」

回文網友更表示：「上一次立委選舉，民進黨可是直接把話說死，說政黨票不用投給時代力量欸！你覺得那些因為這次事件而焦躁的綠營支持者，是上一屆那些乖乖聽話、把票都給民進黨的支持者？還是上一屆覺得新起的第三勢力不錯，所以把政黨票給時代的人？死忠綠粉就是死忠綠粉，那些說因此不投時代而轉投綠的，大多也是本來就只會投綠的人，想用情緒勒索的方式去威脅人罷了。」

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(中時電子報)