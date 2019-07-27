台南市郭姓31歲男性一回騎機車不慎自撞電線桿，左下肢撞擊鈍挫傷，被救護車送醫急救，當時毫無症狀，診療、觀察後返家，隔天返回工作崗位卻發現疼痛持續惡化，骸出現大片瘀青，3天後再度進醫院急診，診斷為左下肢動脈傷害合併肢體缺血，是相當罕見的狀況，醫師提醒，一旦輕忽，將錯失治療黃金6小時，嚴重者恐需面臨截肢，甚至危及生命。

根據統計，車禍交通意外造成肢體鈍挫傷占了將近一半，奇美醫學中心外傷科主治醫師葉敬淳指出，因鈍挫傷造成血管完全堵塞，若超過6小時沒有治療，細胞組織一旦壞死，再搶救就不容易。

他說，臨床曾遇到一名31歲男子騎機車自撞電線桿，導致左下肢有撞擊鈍挫傷，就醫時，左下肢並無缺血症狀，當天在急診室觀察7小時後即離院返家，隔天男子返回工作崗位，卻發現疼痛持續惡化現象，且出現大片瘀青，第3天趕緊到奇美醫學中心急診。

經急診團隊評估發現，男子左下肢遠端血液循環非常不好，也無法觸摸到脈搏，診斷為左下肢動脈傷害合併肢體缺血，緊急進行筋膜切開減壓手術與心臟血管外科主治醫師動脈血管繞道手術，術後轉送至加護病房觀察，並注射血管擴張藥物治療，肢體末梢血液灌流情形逐漸於數天內恢復。

歷經骨科部主治醫師林威廷評估，接受死骨部分移除與多次清創植皮重建手術，病人最終成功保留左下肢，同時傷口也完全癒合。受傷後3個月左右康復出院，目前於奇美醫學中心外傷科主治醫師葉敬淳門診追蹤治療，傷口癒合良好，雖有輕微垂足，但無須依靠輔具行走。

葉敬淳表示，及早回診可以盡快發現血流不足症狀，有利於重建血液循環通道，這也成為能否成功挽救肢體的關鍵。

奇美醫學中心統計自民國100年1月起至107年12月止，8年間共治療4250例嚴重外傷病人，其中436例無法搶救挽回其生命外，高達89.7％病人治癒出院。讓人欣慰的是，出院病人中有3100位達81.3％順利返回職場。

(中時 )