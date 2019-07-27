捷運綠線試營運成功離通車更近一步。（陳世宗翻攝）

台中捷運綠線採無人自動駕駛系統，7月初開始模擬實際營運班表，每日上午6時至夜間24時進行試車，確保系統安全穩定。市府交通局表示，捷運綠線日前已成功完成連續7天不間斷試車，正式通過「期末考」試營運驗證，朝明年底通車營運邁進一大步。

交通局長葉昭甫說，深受市民期待的捷運綠線日前通過關鍵關卡，成功完成連續7天的試營運驗證，北屯機廠行控中心當場傳來如雷掌聲，不僅是對工程人員的鼓勵，更代表台中大眾運輸的一大進步，為台中捷運通車奠定重大里程碑。

葉昭甫指出，捷運綠線試營運驗證模擬營運通車時電聯車的營運班表，由早上6時行駛至下午24時，早上6時前進行軌道巡查作業及電聯車預跑暖車，並於凌晨1時全數收班，為確保無人駕駛系統的品質及穩定性，系統必須歷經嚴苛考驗，連續7天不間斷試車，且不能有2件超過5分鐘誤點情形及發生手動駕駛狀況，一旦失敗就要重新計算7天的測試。

葉昭甫表示，台中捷運採用世界最先進的機電系統，電聯車採無人自動駕駛，自動等級為世界最高等級的GOA-4，安全等級也是最高級的SIL4，試營運驗證就像替無人駕駛系統CBTC做「期末考」，很高興結果不負市民期待。

葉昭甫特別感謝捷運綠線工程代辦機關台北市政府捷運工程局及現場測試人員相當辛苦，需輪班並隨時掌握現場測試情況。

葉昭甫強調，這次測試期間，部分民眾反映試車噪音問題，目前廠商已針對捷運沿線進行噪音監測，正依量測結果分析音源並研擬改善方案，改善期間請配合體諒，共同迎接捷運新時代。

(中時 )