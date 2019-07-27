台灣牛仔褲大廠如興紡織董事長陳仕修，被指涉嫌違反證券交易法，經金管會函送法辦，台北地檢署昨（26日）指揮調查局台北市調處搜索位在北市復興北路的公司等3處地點，並約談陳及財務副總徐仲榮到案，晚間移送北檢複訊，訊後今天凌晨命陳500萬元交保、徐50萬元交保。

如興紡識是國發基金成立「產業創新轉型基金」後入股第一檔投資的股票，2017年國發基金以「協助公司創新轉型，提升國際競爭力」為由，以每股18.6元參與如興增資案，總金額近15億元，占如興9％。

據了解，此次檢調追查應與如興在2015年宣布以3.88億美元併購大陸牛仔褲代工廠玖地集團有關。但如興2017年7月底完成併購玖地集團程序後，市場就不斷傳出併購大陸玖地內幕重重，外界也對如興財報不實做出指控，並質疑如興上海增資款的用途。如興完成併購後，2019年的2月再度宣布，將以不超過4800萬美元，入股取得美商Nanjing USA控制過半股權。

但如興收購美商衍生出商譽價值評估方式與金管會認定有所差異。金管會認為如興是在2019年取得NANJING的股權，不應把商譽價值列在2018年財報，因此要求重新評估商譽減損情形。

此外，去年有立委質疑國發基金投資如興紡識是協助如興併購港商玖地，擔心陸資借殼在台的上市公司地位。同時，如興併購玖地未包括旗下產能最好的夢爾羅、庄吉兩家公司，而兩家的所有權，已被移轉至境外紙上公司。

這兩家公司雖與台灣如興無關，卻仍由如興支付員工薪水、購買設備，形同用台灣投資大眾及納稅人的錢，養被大陸藏起來的公司，遭質疑交易案涉及背信。之後如興又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，被金管會質疑違反證交法函辦。

此案是由金管會函送檢調偵辦，據聯合報報導，陳仕修偵訊時否認涉及財報不實，供稱投資市場以小吃大原本就是好事，併購過程合乎法律程序。北檢訊後今天凌晨命陳500萬元交保、徐50萬元交保。

(中時電子報)