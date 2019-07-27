Where does Team USA stand after several star players withdrew from World Cup? Would Carmelo Anthony receive an invite?



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沒想到《ESPN》記者麥克曼納明26日才剛放話，即將參加男籃世界盃的美國男籃，應該考慮徵召「甜瓜」安森尼，《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日隨即狠狠潑了甜瓜一頭冷水，因為查拉尼亞表示，美國男籃根本沒考慮徵召甜瓜！

「安森尼是美國男籃奧運史上最佳球員之一，也是NBA著名得分好手，美國男籃為何不考慮徵召他呢？據我所收到的消息，美國男籃根本沒有考慮過這個選項，」查拉尼亞表示，「目前我得知最新消息，就是雷迪克也不參加美國隊。」

只能說安森尼如今落到相當悲慘的地步，不僅在NBA遲遲找不到新東家，從去年11月到現在，都處於沒球可打窘境，就連美國男籃也不肯給他重新證明自己實力的機會或舞台，看來接下來他可以好好考慮退休或去中國大陸打球算了。

美國男籃最近處境也很尷尬，因為安東尼戴維斯、哈登、利拉德、麥科倫、洛夫、迪羅薩、艾瑞克戈登、畢爾與托必亞斯哈里斯等9名球星先後宣告退出，也讓這支所謂的「夢幻十三隊」星光逐漸黯淡，能否完成世界盃3連霸備受質疑。

(中時電子報)