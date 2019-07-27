總統府昨天針對國安局私菸案開記者會，說明此事件是「超買」而非「走私」。台北市長柯文哲今聞言大酸，他們在新編國語辭典，走私叫做超買，以後貪汙就叫做「為民服務費用」。

蔡英文日前出訪友邦返國，國安特勤人員卻被發現訂購萬條免稅香菸，還打算利用總統出關車隊，掩護私菸入關，但總統府昨開記者會竟將此事件說明為「特勤人員利用元首出訪期間，向華航『超買』大量免稅菸品」的案子，唯一需要檢討的是，此案橫跨多任警衛室，是長久積弊。

對於府方以「超買」取代「走私」，柯文哲今被問到，會不會覺得總統府在睜眼說瞎話？他諷刺，沒有啦，他們在新編國語辭典，走私叫超買，以後貪汙就叫為民服務費用。

柯文哲嘆氣說，有時候該辦就辦，但他們就是在重編國語辭典。

26日受訪時，柯文哲曾對私菸案提出建議。當時他說，把小問題解決就沒大問題，面對問題是解決問題第一步，但其實後面一句話最難纏，「你不解決問題，問題會解決你」。他以自己當市長的經驗為例，這種黑暗面，不要幻想1、2、3就沒了，要咬緊牙關撐住，從今天起不可以這樣，才會慢慢消失。

(中時 )