前鴻海董事長郭台銘在國民黨2020初選落敗後，仍不斷有聲音傳出他考慮脫檔參選，甚至郭的支持者也打算發起連署，支持郭台銘繼續參選；日前甚至有媒體報導，郭台銘選不選2020，左右台北市長柯文哲的參選意願。不過，柯文哲今被問到郭台銘是不是最佳總統人選？柯沒有正面回應，僅說還有幾個月時間，每個人都有引起台灣人民疑慮的地方，所以他們都要能說明、說服人民。

由於郭、柯陣營合作的消息甚囂塵上，媒體今先問柯文哲，聽說郭台銘兒子郭守正已回到台灣，雙方是否有聯繫？柯稱，奇怪，都是媒體告訴他的，他都不曉得，且郭守正要聯繫也不會直接聯繫他啊，所以都不曉得。

至於外傳支持者要為郭台銘連署，柯文哲說，真的要開始連署都是大規模活動，不是幾個點晃一晃，沒那麼容易。

媒體追問，郭台銘是否是柯心中最佳總統人選？柯文哲說，還有幾個月時間，給他們一個說服民眾的機會，他認為想每個人都有他的優點缺點，特別每個人都有引起台灣人民疑慮的地方，所以他們要能說明、說服人民；柯還透露，他有一些問題，郭台銘還沒有回答。

另外，對於高雄市長韓國瑜今天到新北市「拚市政」，參加「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動，柯文哲僅說，是怎樣「拚」？聽到一件事情不要立刻下結論，要問說他是怎麼辦、做法是怎樣，聽一聽再講。

(中時 )