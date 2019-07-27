英國《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）17日撰文，指控旺中媒體體集團「聽命」對岸，日日接到國台辦電話決定新聞方向。旺中已發表嚴正聲明並提出告訴，律師團與立委蔣萬安、沈智慧、賴士葆、陳玉珍也聲援力挺。而兩岸事務專家胡勇更明白指出，並表示台灣不能沒有旺中，莫讓旺中成為綠色恐怖犧牲品。

英國《金融時報》7月17日刊登一則由該報大中華區特派員席佳琳(Kathrin Hille)撰寫的報導，指控旺旺中時媒體集團受大陸國台辦控制，但是報導錯誤百出，錯把馮京當馬涼，對旺中造成巨大傷害，迄今席佳琳仍不願就其錯誤做出更正，讓人質疑她做為記者的專業與可信度，而國家通訊社─中央社又惡意引述、引用、轉述。對此，旺中集團表示將一併追究責任提出刑事告訴。

對此，胡勇表示，近期，總統蔡英文和民進黨以抵制假新聞，反對紅色媒體為由，全力打壓封殺島內持不同政見的媒體。而旺中因自成立以來，旗幟鮮明反對台獨，理直氣壯堅持台灣人就是中國人，光明正大發表統一論述，讓旺中成為蔡英文和民進黨的眼中釘，非置旺中於死地不可！

胡勇更表示，旺中因為被貼上親中標籤，已面臨危及存亡之秋。他作為旺中集團旗下《旺報》和《中國時報》的長期作者與讀者，深感震驚與痛心。

胡勇強調，旺中雖然在某些問題上與大陸立場接近，但旺中根本不是什麼紅色媒體。相反，旺中的理念是「真道理性，真愛台灣」，宣導「無色覺醒」。而且，蔡英文三年前還曾接受她口中紅色媒體的專訪，如今欲加之罪，何患無辭！如果說旺中是親中的紅色媒體，那些親美和親日的綠色媒體是不是應該被一視同仁封殺？

胡勇也直言，旺中並非沒有缺點。如果旺中經營不善，品質下降，遲早會被市場和受眾拋棄。但如果是逆當局者亡，旺中就是綠色恐怖的犧牲品。撐旺中就不再是親中，而是抵制綠色恐怖，捍衛新聞自由，恢復正常的輿論生態。更重要的是，如果台灣沒了旺中，一些大陸人會把台灣看得更加一團漆黑，武統聲浪將更加沒有制約。這真的是台灣之福嗎？

(中時電子報)