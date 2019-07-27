私菸案燒向華航，「4000（世謙）救美」還不夠，這回再把前董總拉下水，沒想到馬上就前任董座何煖軒打臉。華航的說法也很有趣，專機負責人指的是「跟隨出訪的最高層長官」，所以才把何煖軒列名，這是雙方解讀有所出入。

這簡直瞎扯，但華航為私菸案說盡幹話、謊話，也不意外了。

這邏輯套用在上班族身上，就是公司辦了個員工旅遊專案，然後邀了董事長、總經理也出席，但如果用「跟隨出訪的最高層長官」是專機負責人的邏輯，專案負責人就是董事長。嗯，很獨特的見解，獨特到被掛名的人都否認。

這種說法只有兩種可能，華航裡頭諂媚、拍馬屁文化太久了，所以連這種專機負責人都必須「禮讓」給最高層長官掛名，倘若如此，傾全力幫護航，也不意外。另一就是又說謊，進入了「多謊圓一謊」的惡性循環，表格是假、解釋更是假。

從案發第一時間，去扯什麼免稅品可以自行上網預定，絕非高層協助的幹話，到現任董座謝世謙出面說明，瞎扯境外交易、機邊交付的謊話，「4000救美」雖然讓全民都看不下去，但又怎樣，反正交通部都說「進步很多」了，你咬我嗎？

所以，把前任董總拖下水，真的沒有什麼，即便前華航董事長何煖軒都跳出來，直接打臉「我不是專機負責人」後，華航照常拗給你看，反正敢講，信不信隨你，就算坐實了幹話、謊話連篇又怎樣，老闆可以說謊，員工講幹話又何妨？

如今華航交出懲處名單，兩位副總經理調任非主管職，看得出想到此為止。問題在於這整件事情最嚴重的，從來就不是超買、而是走私，到底誰給了華航這樣的膽子，配合走私上萬條免稅菸品，國家航空公司幹這事，丟臉至極。

但華航似乎不以為意，或許有沒有走私、有沒有讓60年的招牌蒙塵，就跟那些說出的謊言一樣，變得理所當然。反正「4000救美」也說了這麼多幹話、謊話，說習慣了，大家也就會慢慢無所謂，就跟走私超量菸品一樣，推給「陋習」就好。

倘若如此，華航交出的調查報告，可信度有多少，就只有高層知道了。

(中時 )