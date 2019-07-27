市議員陳文政邀集天津商圈主委李進祥、賴旺里長黃育嘉等地方人士，希望交通局捷運站的規畫能緊密結合當地商圈，將捷運的效益極大化。（陳世宗翻攝）

台中市天津商圈過去被譽為「台中五分埔」，在數十年間曾是中部地區成衣批發的重鎮，但近年來因網路電商興起，以及各式新穎的百貨通路崛起，商圈榮景已不如以往。市議員陳文政與當地商圈業者、里長將希望寄託在即將通車的台中捷運綠線上，期望能透過僅距離400公尺的文心路中清路口的捷運站，將人潮導入商圈，振興商圈經濟。

台中市議員陳文政與天津商圈主委李進祥、賴旺里里長黃育嘉等地方人士，當面向市府交通局提出陳情，希望交通局捷運站的規劃能緊密結合當地商圈，將捷運的效益極大化。

當地店家最憂心的正是捷運站命名問題，過去竟以路口命名「中清文心站」，實在不符合地方特色與發展脈絡，讓人感覺市府命名便宜行事、相當草率。當地商家希望能以天津商圈命名，加深捷運乘客印象，將有望讓商圈人潮回流，振興天津商圈。

市議員陳文政也提出3點建議，1、捷運通車在即，捷運站命名作業必須符合捷運站周圍特色，希望交通局在命名作業時能將各區文史工作者，商圈委員會等有歷史的地方組織，聘為命名的諮詢委員，才能了解地方的特性。2、天津商圈距離捷運站僅400公尺，除了命名加入商圈意象外，沿途應加入商圈動線的指示牌，打造出具商圈特色的城市光廊，此舉能有效引導人流前往商圈，更能改善市容，是「花小錢辦大事」。3、天津商圈過去的基礎設施如人行道、路燈、地圖立牌等已相當老舊，希望市府在規劃捷運站周邊時，能一併翻新鄰近商圈基礎設施，一次到位，才能發揮捷運建設的價值。

陳文政強調，台中捷運綠線沿途有18座車站，花費近500億元，2020年通車後維運費用肯定相當驚人。在捷運網絡尚未完成建置前，僅靠通勤乘客的車票收入，極可能發生過去高雄捷運甫通車時慘賠的情形；他要求市府務必要跨局處合作，全力將現有的捷運路線打造成黃金觀光線，一站一特色，吸引國內外觀光客來訪，才能保持一定運量，讓捷運「自給自足」正常運營，同時造福沿線商圈業者，創造雙贏局面。

(中時 )