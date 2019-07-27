曾讓美國政府一度陷入史上最長停擺的圍牆預算案，美國最高法院26日裁定，准許川普政府使用25億美元的國防經費於南境築牆，不僅為川普圍牆政策確定法律依據，更是川普執政以來贏得最重要的一場戰役。

綜合外電報導，最高法院內的法官各持立場，但最終以保守派較多的5-4通過此案，此後川普政府可繞過國會審查，為了邊境安全，直接運用國防部預算用來建築圍牆。川普在推特上表示，「哇！圍牆大勝利！最高法院推翻了下級法院禁令，讓南境高牆得以繼續興建。這是邊境安全與法治的大勝利！」

川普先前聲稱因應難民湧入造成為邊境安全危機，必須於亞利桑那、南加州及新墨西哥州等南境築牆，不過遭到國會反彈、退回年度預算案，導致美國史上最長的政府停擺；雖然國會妥協撥款14億美元築牆經費，但與川普計畫中的67億美元，仍有相當差距。隨後，川普宣布以國家緊急命令籌措這筆經費，其中還包括了25億美元的國防部預算。

不過，美國兩個非營利組織「山巒協會（Seirra Club）」以及「南部邊界社區聯盟（Southern Border Communities Coalition）」聯手提起訴訟，主張興建圍牆將對環境造成「無可挽救」的威脅。而聯邦法官6月28日做出判決，禁止川普政府挪用25億美元國防部反毒活動資金用來興建美墨邊界圍牆，川普對此不滿再提上訴，但3日又遭聯邦第九上訴法庭以2-1票駁回，並指出使用這筆費用違反憲法要求。

而川普政府12日將本案向最高法院提出上訴。聯邦檢察總長（Solicitor General）佛朗西斯科（Noel Francisco）指出，若這個財政年度結束前這些經費仍遭凍結，政府恐再也無法動用這筆錢。

文章來源：Supreme Court clears way for Trump admin to use Defense funds for border wall construction
文章來源：Supreme Court allows Trump to use disputed military funds for border wall
文章來源：影》就要那面牆！川普「築牆演說」全怪非法移民

(中時電子報)

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