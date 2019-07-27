曾讓美國政府一度陷入史上最長停擺的圍牆預算案，美國最高法院26日裁定，准許川普政府使用25億美元的國防經費於南境築牆，不僅為川普圍牆政策確定法律依據，更是川普執政以來贏得最重要的一場戰役。

綜合外電報導，最高法院內的法官各持立場，但最終以保守派較多的5-4通過此案，此後川普政府可繞過國會審查，為了邊境安全，直接運用國防部預算用來建築圍牆。川普在推特上表示，「哇！圍牆大勝利！最高法院推翻了下級法院禁令，讓南境高牆得以繼續興建。這是邊境安全與法治的大勝利！」

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

川普先前聲稱因應難民湧入造成為邊境安全危機，必須於亞利桑那、南加州及新墨西哥州等南境築牆，不過遭到國會反彈、退回年度預算案，導致美國史上最長的政府停擺；雖然國會妥協撥款14億美元築牆經費，但與川普計畫中的67億美元，仍有相當差距。隨後，川普宣布以國家緊急命令籌措這筆經費，其中還包括了25億美元的國防部預算。

不過，美國兩個非營利組織「山巒協會（Seirra Club）」以及「南部邊界社區聯盟（Southern Border Communities Coalition）」聯手提起訴訟，主張興建圍牆將對環境造成「無可挽救」的威脅。而聯邦法官6月28日做出判決，禁止川普政府挪用25億美元國防部反毒活動資金用來興建美墨邊界圍牆，川普對此不滿再提上訴，但3日又遭聯邦第九上訴法庭以2-1票駁回，並指出使用這筆費用違反憲法要求。

而川普政府12日將本案向最高法院提出上訴。聯邦檢察總長（Solicitor General）佛朗西斯科（Noel Francisco）指出，若這個財政年度結束前這些經費仍遭凍結，政府恐再也無法動用這筆錢。

(中時電子報)