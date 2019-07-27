大火吞噬鐵皮倉庫內多部車輛，濃濃黑煙直竄天際，附近住戶從住家高處拍攝，相當驚人。（民眾提供）

高爾夫球車倉庫清晨失火，火勢向延燒隔壁民宅，後方鐵皮廢棄倉庫也遭波及。（王文吉翻攝）

2層樓鐵皮倉庫內存放多輛高爾夫球電動車，成品及半成品均遭祝融燒成骨架。（王文吉翻攝）

2層樓鐵皮倉庫內存放多輛高爾夫球電動車，成品及半成品均遭祝融燒成骨架。（王文吉翻攝）

高爾夫球車倉庫清晨失火，頓時消防車鳴笛聲四起，驚動附近住戶，幸好在1個半小時後撲火勢，僅1名員工擦傷，拒絕送醫。（民眾提供）

台中市豐原區東陽里一家高爾夫球車倉庫27日清晨4時許突然冒出火煙，廠內堆放大量成品及半成品，火勢迅速延燒，消防人員到場時，倉庫已陷入火海。消防局持續加派數波人車全力灌救，在1個半小時後撲滅火勢，但仍造成電動車倉庫焚毀，並延燒旁邊緊鄰民宅及後側廢棄鐵皮屋，1名員工逃生時擦傷，拒絕送醫。

消防局4時52分接獲工廠員工報案指，倉庫內有火煙竄出，立即出動豐原、潭子、頭家厝分隊前往搶救。豐原車組到場回報火勢猛烈，立即加派石岡車組支援。由於火場第二、三面有延燒之虞，第一大隊劉俊育小隊長回報需要使用大水量侷限火勢，勤指中心立即加派后里、大雅、東山、清泉、東勢分隊水庫車支援。

火場倉庫內存放大量電動車成品及半成品，易燃物助長火勢，烈焰與陣陣黑煙竄天。台中市消防局計出動20車、64名人力全力灌救，約在 6點9分控制火勢，倉庫內停放8部車輛活都燒毀，包括機車、堆高機、小客車、貨車等，另有數十輛電動車成品及半成品也付之一炬。

消防局指出，這起火警除焚毀2層樓鐵皮倉庫，另波及旁邊緊鄰住家及後側2層樓廢棄鐵皮屋，燃燒面積共約1000平方公尺，1名年約60歲的工廠員工從由倉庫2樓逃生時造成擦傷，拒絕送醫，詳細起火原因後續交由火調人員調查。

豐原鐵皮倉庫大火 烈焰狂燒高爾夫球車

(中時 )