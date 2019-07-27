豐原鐵皮倉庫大火 烈焰狂燒高爾夫球車

台中市豐原區東陽里一家高爾夫球車倉庫27日清晨4時許突然冒出火煙，廠內堆放大量成品及半成品，火勢迅速延燒，消防人員到場時，倉庫已陷入火海。消防局持續加派數波人車全力灌救，在1個半小時後撲滅火勢，但仍造成電動車倉庫焚毀，並延燒旁邊緊鄰民宅及後側廢棄鐵皮屋，1名員工逃生時擦傷，拒絕送醫。
消防局4時52分接獲工廠員工報案指，倉庫內有火煙竄出，立即出動豐原、潭子、頭家厝分隊前往搶救。豐原車組到場回報火勢猛烈，立即加派石岡車組支援。由於火場第二、三面有延燒之虞，第一大隊劉俊育小隊長回報需要使用大水量侷限火勢，勤指中心立即加派后里、大雅、東山、清泉、東勢分隊水庫車支援。
火場倉庫內存放大量電動車成品及半成品，易燃物助長火勢，烈焰與陣陣黑煙竄天。台中市消防局計出動20車、64名人力全力灌救，約在 6點9分控制火勢，倉庫內停放8部車輛活都燒毀，包括機車、堆高機、小客車、貨車等，另有數十輛電動車成品及半成品也付之一炬。
消防局指出，這起火警除焚毀2層樓鐵皮倉庫，另波及旁邊緊鄰住家及後側2層樓廢棄鐵皮屋，燃燒面積共約1000平方公尺，1名年約60歲的工廠員工從由倉庫2樓逃生時造成擦傷，拒絕送醫，詳細起火原因後續交由火調人員調查。
(中時 )
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