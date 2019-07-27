時代力量提名的立委參選人陳雨凡表示，有該黨支持者向她表示「不希望國昌被國民黨利用了！」這種思維很有趣，顯示她們比黃國昌對民進黨更沒有信心。因為按照黃國昌的說法，國安局一堆爛官是國民黨留下的，如果真的查出來涉案者和指使的高層是國民黨執政時就已在任的官員，那藍綠兩黨都遭殃，不會只有民進黨形象受創。難道該名支持者和陳雨凡心中已認定指使的高層是蔡政府任用的政務官？所以才擔心黃國昌揭弊後，只會傷害到民進黨，讓國民黨相對獲利？

陳雨凡還說，「針對黃國昌委員揭弊私菸，我相信沒有人反對蔡政府嚴查，並且徹底改變威權時代以來結構性的不公不義。只是，就連支持者都『一再表達不希望國昌被國民黨利用了！』交代我一定要轉達給時代力量黨內。聽完這位大姐的叮嚀，我終於能理解為什麼那麼多人用陰謀論來解讀揭發弊案。我深深地感受到支持者的焦慮，這個焦慮是很真實也很真誠的。我認為，就是因為缺少對話，加深了社會對我們的誤解，也是因為缺少對話，撕裂了本來可以團結在一起的人。和支持者需要對話，黨內的提名策略需要對話，和民進黨的協調合作也需要對話。」

這段話讓人看得不知所云，所以是要一邊揭弊一邊對話嗎？還是在揭弊前要先跟民進黨對話？講白了如果真的指使的高層就是民進黨用的高官，事先對話後還查得出來嗎？

有民眾在陳雨凡的臉書貼文留言呼應，表示「揭弊方式有很多」，質疑「黃國昌選擇總統進行斷交後最長最繁忙的訪美與訪問邦交國的時機爆料」。試問，如果不是趁著出訪走私之際爆料，並且在機場當眾人贓俱獲，還有哪個時間點能夠逮到現行犯？這種說詞表面上講的不反對揭弊，事實上根本就不在意揭弊成果，而把民進黨形象是否受損看得更重。

有些時代力量的政治人物和支持者到現在還是搞不懂，之所以部分民眾不滿時代力量成了小綠黨，不是因為該黨在統獨立場上跟民進黨一致，而是因為時代力量為了與民進黨的合作並確保民進黨執政，不惜在許多議題上放水對民進黨該有的監督，國家不是只有統獨或兩岸政策，如果其他議題也不敢確實監督民進黨，那民眾投給時代力量和投給民進黨有甚麼差別？時代力量存在的意義何在？

(中時 )