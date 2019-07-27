警察局長楊源明說，根據內政部警政署最新統計，台中市於104至108年間，每10萬人口犯罪指標案件發生數為六都最低。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局為加強轄內里民與勤區員警橫向聯繫，共同維護社區治安。特於25日假西屯區公所召開108年度社區治安會議，廣邀西屯區各里、鄰長、保全業、社區大樓管委會、社區發展協會及守望相助隊等約300人與會，現場參加踴躍座無虛席。會議由分局長盧廷彰主持，警察局楊源明局長、西屯區區長陳寶雲親自出席，轄區立委、議員等服務處均派員代表列席參加。

警察局長楊源明說，根據內政部警政署最新統計，台中市於104至108年間，每10萬人口犯罪指標案件發生數為六都最低。全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜、詐欺犯罪均呈現發生率減少、破獲率上升趨勢，顯示本市治安狀況平穩。另臺中市政府警察局於107、108年間共執行3波「安居緝毒專案」，績效六都第一，獲行政院院長表揚。

在檢肅非法槍械部分亦勇奪六屆冠軍。楊源明表示，維護治安工作需要大家與警方在同一陣線一起努力，期許在警民合作推動下，能將預防犯罪等防患未然的觀念漸漸深入社區，使本市的治安更加平穩安全，成為治安宜居模範城市。

此次會議更邀請到臺灣臺中地方檢察署檢察官張時嘉宣導反賄選，鼓勵民眾勇於檢舉以嚇阻候選人不敢利誘行賄，亦透過多元監督機制讓候選人感受到政府嚴密查賄之氛圍。另嚴懲金錢、暴力介入選舉，斷黑拔金，使候選人「不想、不用、不能、不敢買票」，阻絕賄選念頭與可能，進而營造公平、公正、公開的選舉環境。

隨著西屯區人口增加及產業快速發展，治安、交通成為在地居民最關心的議題，會中第六分局特別安排偵查隊隊長吳柏羲及交通組組長蔡榮錠提出工作簡報，讓民眾深入了解最新的治交安狀況。在治安方面，108年6月迅速破獲侵入住宅千萬竊盜等重大社會矚目案件，另在肅槍、肅毒及查緝暴力犯罪部分，成績均名列前茅。

交通方面，特別宣導自108年7月1日起，酒駕拒測罰鍰從9萬提高到18萬、新增乘客連坐罰、五年內酒駕再犯或拒測又肇事致人死傷車輛，得依行政罰法規定沒入該車輛、慢車酒駕罰鍰加倍及新增酒精鎖等規定。第六分局將在治交安方面持續積極努力改善，致力為民打造令人安心的生活環境。

分局長盧廷彰表示，維護治安是警察的天職，但警力有限，需藉由各里長、鄰長熟悉當地環境的優勢，期望轄區居民能與警察單位密切配合，以維持治安的轄區的平穩，第六分局同仁在長期高強度勤務執行下仍將持續堅守崗位，共同為臺中市的治安打拼。

盧廷彰感謝全體里長、鄰長及各與會單位平時協助警方維護治安的努力與貢獻，未來分局將持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向持續努力，並籲請社區居民與警方密切配合，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。

(中時 )