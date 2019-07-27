PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

蔡英文政府爆發萬條走私菸醜聞，舉國譁然。立委黃國昌怒揭此事，網友痛批，同為「太陽花學運」領袖的林飛帆、陳為廷，如今不是跑去當民進黨高官就是神隱，兩個都找不到人；反觀台北市議員王世堅，雖為民進黨籍卻再節目直言，這不是「超買」是「走私」，身影令人欽佩。

網友在PTT論壇發《對林飛帆很失望》一文，直言：「當初太陽花，林飛帆、黃國昌、陳為廷帶動社會一股改革風氣，不只批藍也批綠。現在呢？摸奶神隱！飛帆對私菸案不敢講一個『壞字』！只剩國昌敢打！」

發文網友更表示：「說到這，我對世堅還是很欽佩的，敢在節目上說這不是超買是走私。唉，對林飛帆這人很失望，換位置換腦袋，完全沒有中心思想。」

其他網友紛紛回應：「太陽花林飛帆就是蔡英文養的職業學生」、「不是啊，飛帆是有什麼好期待的，你還失望？」「你怎麼會期待一個，批評民進黨又進入民進黨的人呢？你以為薪水是誰給的啊？」「摸奶也不是故意神隱的吧。誰叫他要摸奶哈哈哈哈哈哈」、「王世堅還比這批大腸花廢青強100倍」。

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(中時電子報)