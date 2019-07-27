明天全代會上將為總統、立委提名人聯合造勢，鴻海前董事長郭台銘目前並無出席規劃，黨內團結仍未定。外傳前總統馬英九、黨副主席郝龍斌居中溝通，馬今（27）天上午否認，也向郭喊話，相信郭能顧全大局，他是位熱愛中華民國、國民黨的黨員，有這份心意最重要。

全代會明天登場，歷任黨主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱都會出席，此次爭取總統初選的候選人周錫瑋、張亞中也會參加，退出黨內初選的前立法院長王金平則以副主席身分出席，獨缺鴻海前董事長郭台銘，而郭粉也在全台各地發起連署，為黨內團結投下變數。

馬英九上午參加政大人文中心舉行的「中國遠征軍與中緬印戰區學術研討會」，會前被問到是否和郭台銘聯繫，馬果斷回應「沒有」。

至於有郭粉在全台各地設置實體連署點，展開號召行動，馬會後受訪時說，自己沒有聽到此消息，他相信郭台銘一定能顧全大局，畢竟是熱愛中華民國、國民黨的黨員。對於郭台銘不參加全代會，馬英九強調，「最重要的是他有這份心意」。

(中時 )