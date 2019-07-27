台中市政府警察局接獲檢舉在網路流傳「自由正義」影片，描述騎士在中投公路騎乘大型重機，遇前方自小客車變換車道未打方向燈，作勢欲打自小客車後視鏡；反遭自小客車搖下車窗，持槍對空掃射恐嚇影射台中治安問題，引起民眾恐慌，警方依法究辦。

警方指出，網路流傳「自由正義」影片，經比對上傳影片源自YOUTUBE確為公開影片，案經市警局刑事警察大隊科偵隊追查，通知車主到案說明，表示流傳影片確為其所拍攝並配置旁白。

警方表示，警訊中車主供稱，影片內所持槍枝為玩具槍無擊發之動能，影片係加入特效及配音，用意係要說明騎機車不要過於衝動；案經調查因影片內容過於荒誕、又於網路流傳，已引起民眾恐慌，業請將該段影片下架，並依違反社會秩序維護法究辦。

警方呼籲，民眾拍攝影片應特別注意適法性，切勿為求生動或提高點閱率而違法，甚至引起社會民眾恐慌，將會造成自身違法遭法辦情事；警方對於各種違法事件，持續會積極偵辦，嚴正執法，讓人民有安寧的居住環境。

(中時 )