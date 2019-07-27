只能說「大鬍子」哈登的感情世界有夠混亂的！美國八卦媒體《TMZ》在27日爆料，再次現身休士頓當地夜店狂歡的哈登，竟跟騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生的「小三」裘迪伍茲在同一包廂內約會，畢竟裘迪正是哈登最愛的「菜」。

可是如此一來，哈登跟崔斯坦湯普生、柯勒卡戴珊、裘迪伍茲的「四角關係」更加複雜，因為原本跟卡戴珊家族關係甚密的裘迪伍茲，在今年初爆出跟湯普生偷情，不僅造成湯普生和柯勒卡戴珊宣告分手，也讓裘迪伍茲被卡戴珊家族封殺。

沒想到如今裘迪伍茲竟然改跟哈登約會，別忘了哈登之前也跟柯勒卡戴珊短暫約會過，當時造成哈登場上狀態低迷，直到兩人分手過後，哈登才逐漸成長為聯盟最具影響力球星之一，可惜他似乎還是無法抵擋跟這種「壞女人」交往誘惑。

畢竟裘迪伍茲擁有哈登最愛的爆乳豐臀身材，兩人會被傳出約會並不意外，只是隨著好友韋斯布魯克從雷霆跳槽火箭，哈登的心思應該全部放在下個球季上面才對，假如他選擇重蹈覆轍，只能說他真的不肯學乖，接下來就看如何發展了。

(中時電子報)