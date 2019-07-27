交通部長林佳龍受訪。（中時電子報臉書直播）

總統專機爆走私菸風暴愈演愈烈，國安人員趁總統蔡英文出訪友邦時，花645萬元，訂購10009條免稅菸，全案由國安人員向華航下訂單。對此，交通部長林佳龍表示，已要求華航一周內完成行政調查及公布。至於該案是超買還是走私，他說，按法律來看就是走私案，不管過去是否是陋習，但現面對了就要解決，有錯要認錯。

對於資深副總羅雅美及副總職位邱彰信調離主管職，他說，調職是要羅及邱配合調查，這是第一步的議處，至於董事長謝世謙目前是留校察看，未來是否會被懲處，他說，責任是建立在證據的基礎上，交通部目前證據掌握還不足，交通部一定會持續關注，「調查到哪，證據到哪，就議處到哪」。

林佳龍表示，總統專機爆走私免稅菸案，從發生要現在快一周，爆發當時他即要求華航一周內完成行政調查，不要護短，隱瞞事實，並對外公布，也要求董事長謝世謙要負起責任，帶領華航面對司法及社會的質疑，儘管這幾天有小小進展。

他說，每次的總統專機都有公司負責的人、專案主管，包括有董事長、總經理等，事實情況如何，華航應說明。他認為這是華航過去資料顯示的。他強調，華航的行政調查，在不妨礙司法調查前提下，很多是可以公布的。交通部希望華航一周內完成行政調查，並詳實公布。

由於該案總統蔡英文認定為超買，到底該案是超買還是走私，林佳龍說，按法律來看就是走私案，不管過去是基於什麼陋習，法律的規定是不允許的，但現面對了就要解決，有錯要認錯，這是基本態度。

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(中時電子報)