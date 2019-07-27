警消漏夜搜尋疑似溺斃的賴男。（馮惠宜翻攝）

警消漏夜搜尋，最後在家屬發現賴男衣物附近深水坑使用火鉤尋獲已溺斃的賴男。（馮惠宜翻攝）

台中市49歲賴姓男子，26日中午出門到台中市北屯區旱溪釣，到深夜遲遲未返家，家人著急到溪邊尋找於旱溪西路四段發現賴男的機車與衣物，急著報警協尋，警消出動80多人沿溪來回尋找3個小時，最後在下水點找到已溺斃的賴男，家人悲痛欲絕。

據了解賴男平日就喜歡溪釣，昨日中午帶著釣具出門，直到深夜都未返家，在晚間23時報警協尋，指稱在旱溪西路四段發現賴男的機車、衣物、釣具。

由於該處為一深水坑，消防大隊出動北屯、東山、大誠、文昌分隊及第8大隊、救災(護)車11輛、橡皮艇2艘、人員39名，義消及民間救難團體共46名，前往搶救，沿著旱溪來回尋找3小時，甚至出動義消第九大隊空拍分隊2車2人攜帶空拍器材前往協助。

27日凌晨兩點因研判現場水勢與白天無太大差別，懷疑失蹤者極可能在附近深水坑處，再集中人力及潛水人員於該處持續搜尋中，終於凌晨2時16使用火鉤尋獲一落水者，由於已明顯無生命徵象，當場家屬確認身份，悲痛欲絕。

(中時 )