菲律賓連2地震 至少8死60傷 10:122019/07/27 中時電子報 陳舒秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菲律賓北部呂宋海峽在今日清晨連續發生兩次規模5以上的強烈地震。(圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓北部呂宋海峽在今日清晨連續發生兩次規模5以上的強烈地震，目前當地傳出有建築物倒塌，據傳目前至少8人死亡，60多人受傷，不過幸好地震未引發海嘯警報。 菲律賓最北方巴丹群島省（Batanes）今（27）日凌晨發生規模5.4地震，事發約3小時後又發生規模5.9以上地震。據美國地質調查局，地震規模在5.4到5.9之間 其中規模5.9的地震震央位於伊巴雅特市（Itbayat）東方約14公里處，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。 文章來源：At least 8 dead in Batanes earthquakes (中時電子報) #菲律賓 #規模 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家：規模尚小 短線對台股影響不大 04:102019/07/23 財經要聞 相當一座核能機組發電規模 永豐綠能融資 較去年增四成 04:102019/07/23 金融．稅務 陸國防工業首編入全球軍工百強 總規模緊追美國 17:382019/07/23 軍事 花蓮秀林砂婆礑溪才裝救生圈 隨後就發生意外 18:062019/07/23 社會 北京飛彈7分鐘可到馬尼拉 杜特蒂：無力阻止大陸漁民進入專屬經濟區捕魚 20:492019/07/23 國際 到埃及畫海娜紋身 她竟發生恐怖事 14:502019/07/24 時事 《金融》2年發生5大併購下市案，政府監理打問號 16:142019/07/24 財經 陸十大私人銀行 AUM逼近人民幣10兆元 21:042019/07/24 財經 震守家園主題展 秀五大亮點 04:102019/07/25 證券．權證 宜蘭近海地震 規模4.6 震度2級 15:362019/07/26 生活 國際熱門新聞 川普大勝利！拿國防預算蓋圍牆 最高法院准了 - 國際 沒把5G三強放眼裡！川普顧問：美才領先全球 - 國際 菲律賓連2地震 至少8死60傷 - 國際 才6歲！超人氣YouTube網紅買2.5億豪宅 - 國際 從不買肉！超狂辣媽吃肉全靠自己抓 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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