菲律賓北部呂宋海峽在今日清晨連續發生兩次規模5以上的強烈地震，目前當地傳出有建築物倒塌，據傳目前至少8人死亡，60多人受傷，不過幸好地震未引發海嘯警報。

菲律賓最北方巴丹群島省（Batanes）今（27）日凌晨發生規模5.4地震，事發約3小時後又發生規模5.9以上地震。據美國地質調查局，地震規模在5.4到5.9之間

其中規模5.9的地震震央位於伊巴雅特市（Itbayat）東方約14公里處，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。

(中時電子報)