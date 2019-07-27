台南市26日新增1例登革熱境外移入病例，新營區三仙里一名15歲女童於7月3日至7月25日隨母親回越南探親，7月25日自台南機場入境因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，26日確診陽性，個案已至醫院住院治療，截至目前台南市確診登革熱本土病例數15例，境外移入病例數25例。

台南市登革熱防治中心表示，境外移入病例第25例為15歲女性，居住地於新營區三仙里，於7月3日至7月25日隨母親回越南探親，7月25日陸續出現發燒及全身倦怠症狀。個案7月25日自台南機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，7月26日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案至醫院住院治療，今日將針對個案新營區三仙里住家附近及活動地進行化學防治。

登革熱防治中心也提醒，降雨過後，恐造成環境及容器積水，若未能即時清除，病媒蚊（埃及斑蚊及白線斑蚊）於積水處產卵後一周左右即可羽化成蚊，籲請民眾整理家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，才能避免因容器積水導致孳生病媒蚊。

(中時 )