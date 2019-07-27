台灣牛仔褲大廠如興紡織董事長陳仕修，被指涉嫌違反證券交易法，經金管會函送法辦，台北地檢署昨指揮調查局台北市調處進行搜索，並約談陳及財會部副總徐仲榮到案，檢察官複訊後依違反證券交易法諭令陳仕修以500萬元、徐仲榮以50萬元交保。

此次檢調追查應與如興在2015年宣布以3.88億美元併購大陸牛仔褲代工廠玖地集團有關。如興為籌措資金，進行新股7億股增資發行，其中參與如興增資案者，包括行政院國發基金認購增資普通股8000萬股，投資金額14.88億元。另玖地董事長孫瑒等也參與認股。

去年有立委質疑國發基金投資如興紡識是協助如興併購港商玖地，擔心陸資借殼在台的上市公司地位。同時如興併購玖地，未包括旗下產能最好的夢爾羅、庄吉等兩家公司，而兩家公司的所有權，已被玖地移轉至境外紙上公司。

如興被質疑未能買到的兩家公司雖與台灣如興無關，卻仍由如興支付員工薪水、購買設備，形同用台灣投資大眾及納稅人的錢，養被大陸藏起來的公司，質疑交易案涉及背信。之後如興又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，被金管會質疑違反證交法函辦。

(中時 )