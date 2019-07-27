台74線小貨車追撞 3人送醫無大礙 10:332019/07/27 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市北屯區台74線近崇德閘道27日凌晨近4時許發生兩輛小貨車追撞車禍。（馮惠宜翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消到場救護，幸2名駕駛和1名乘客經送均無生命危險，車禍原因待警方釐清。（馮惠宜翻攝） 台中市北屯區台74線近崇德閘道27日凌晨近4時許發生兩輛小貨車追撞車禍，經警消到場救護2名駕駛和1名乘客經送均無生命危險，車禍原因待警方釐清。 這起車禍約發生在凌晨3點54分，由53歲陳姓男子駕駛的小貨車在台74線近崇德閘道疑似未保持安全距離追撞到前方由63歲謝女駕駛的小貨車。 兩車碰撞後，陳男駕駛的小貨車往左側側翻，而謝女駕駛的小貨車則被撞後右前車角受損，並撞到右側護欄；經報警警方到場進行酒測，兩名駕駛酒測值皆為零，車禍原因仍待進警方進一步釐清。 (中時 ) #駕駛 #小貨車 #車禍 #追撞 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 載運走私菸貨車 黃國昌爆：總統府派的 11:372019/07/24 政治 台64線五股連環撞 大貨車撞3車無人傷 15:192019/07/24 社會 大貨車撞工程車 西濱滿地冬瓜1命危6傷 11:432019/07/25 社會 總統特勤先遣車隊趕場 遇民眾急煞追撞 12:452019/07/25 社會 延平北路貨車撞腳踏車 7旬婦送醫不治 14:362019/07/25 社會 福斯商旅鎖定3.5噸級廂式貨車市場 新世代Crafter Van 搶先曝光 04:102019/07/26 產業．科技 蓄意殺人？大貨車輾碎機車 女騎士死裏逃生 20:082019/07/26 社會 男子車禍自撞無症狀 3天後險截肢 09:292019/07/27 生活 台中捷運綠線試車 擬明年底通車 09:302019/07/27 生活 自製Kuso影片影響公安 警方傳喚究辦 10:052019/07/27 社會 社會熱門新聞 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 - 社會 豐原鐵皮倉庫大火 烈焰狂燒高爾夫球車 - 社會 - 中時 私菸案調查局長呂文忠知情 指示截流式搜索 - 社會 - 中時 打臉小英 ！ 私菸案就是「走私」關務署：涉及刑法 - 社會 - 中時 炫富名醫gg 代買百萬金條PO網太高調對方拒收恐自己吞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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