警消到場救護，幸2名駕駛和1名乘客經送均無生命危險，車禍原因待警方釐清。（馮惠宜翻攝）

台中市北屯區台74線近崇德閘道27日凌晨近4時許發生兩輛小貨車追撞車禍，經警消到場救護2名駕駛和1名乘客經送均無生命危險，車禍原因待警方釐清。

這起車禍約發生在凌晨3點54分，由53歲陳姓男子駕駛的小貨車在台74線近崇德閘道疑似未保持安全距離追撞到前方由63歲謝女駕駛的小貨車。

兩車碰撞後，陳男駕駛的小貨車往左側側翻，而謝女駕駛的小貨車則被撞後右前車角受損，並撞到右側護欄；經報警警方到場進行酒測，兩名駕駛酒測值皆為零，車禍原因仍待進警方進一步釐清。

(中時 )