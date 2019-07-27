雲門舞集27日晚上七點半，在台北兩廳院藝文廣場演出「林懷民舞作精選」，將是雲門舞集第2,432場演出，也是林懷民年底卸任雲門藝術總監，交棒鄭宗龍之前，最後一次率團戶外公演，他將在謝幕時向廣大群眾鄭重道謝，深情告別。

林懷民特別安排這些資深舞者演出他們擅演的作品，包括周章佞、楊儀君、蔡銘元、黃珮華、蘇依屏、王立翔、柯宛均、林心放等，都將從八月起到年底之間，陸續離開雲門舞台。

林懷民在1973年創辦雲門舞集，擔任藝術總監的46年間，以不斷翻新的傑出舞作與社會對話，出國訪演214個城市，重覆在紐約、倫敦、巴黎、莫斯科等大城公演，贏得國際高度讚譽，獲獎無數。泰晤士報讚譽他是「全球最重要的當代編舞家之一」。雲門也成為台灣面對世界的一張重要名片。

「文化平權」是雲門創辦時的夢想。多年來，舞團持續深入鄉鎮、社區和學校，把舞蹈帶進大眾生活。1980年在美濃國中首度進入社區演出。1992年，中國時報主辦了雲門在中正紀念堂廣場的首度演出，觀眾六萬。1996年起，國泰金控支持雲門每年七月在不同城鄉的大型戶外公演，每場觀眾數萬，散場不留一片紙屑，24年來獲得數百萬人次觀眾的熱烈掌聲，也被外國媒體譽為「地表最大型的舞蹈活動」。

林懷民說，為了讓戶外演出的秩序井然，他必需編出讓觀眾目不轉睛的舞作。他自稱是「戶外觀眾訓練出來的編舞家。」林懷民表示，告別最珍惜、敬重的觀眾與舞者，還未離去，已充滿眷戀與懷念。

週六晚上，雲門將推出《水月》、《稻禾》、《白水》、《家族合唱》、《行草》、《松煙》、《竹夢》、《風．影》和《如果沒有你》等經典舞作的精彩片段。國泰金控特別邀請社會大眾前來參加這場歷史性的聚會，一起為大家共同締造的台灣文化成就歡呼。回應台北以外眾多粉絲的熱烈要求，「公視+」網路平台將進行現場直播。

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