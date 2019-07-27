衛生局人員到個案家附近掛燈減蚊防治工作，並同步針對社區民眾逐戶衛教宣導。（甘嘉雯翻攝）

桃園市出現第二例日本腦炎案例，為47歲女性，7月15日即出現發燒及頭痛症狀，後有嗜睡及抽搐情形，7月22日凌晨由家屬送往中壢某醫院急診就醫，於7月26日確診感染日本腦炎，目前持續住院治療中；衛生局疫調發現，該個案平時主要活動地點為平鎮區住家及工作地兩處，經調查活動地點500公尺範圍內發現有豬圈、鴿舍及水稻田等高風險環境，衛生局已針對高風險地點實施掛燈減蚊防治工作，並同步針對社區民眾逐戶衛教宣導。

衞生局說明，平鎮區此次日腦個案與上周觀音區確診個案彼此並不相識，活動範圍與旅遊史無重疊，且生活習慣歧異，衞生局研判兩例個案並無相關，為獨立散發個案。

日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬傳播之傳染病，主要症狀為發燒、頭痛、嘔吐等症狀，嚴重病例則會出現肢體麻痺、意識混亂，甚至死亡；病媒蚊最常孳生於水稻田、灌溉溝渠、豬圈等環境，衛生局提醒民眾除注意居家環境清潔及裝設紗窗紗門外，應儘量避免於黎明與黃昏等病媒蚊吸血高峰時間至稻田、豬舍、鴿舍等地點活動，或應選取穿著淺色長袖衣褲以保護身體，裸露部位塗抹防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，以降低感染風險。

(中時 )