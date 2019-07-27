高雄市長韓國瑜8月3日走訪桃園市宮廟行程。（甘嘉雯攝）

高雄市長韓國瑜預計在8月3號到桃園拜會，消息一出，地方激動不已，一致希望，能夠在桃園，舉辦韓國瑜前進總統之路的第一場造勢，目標朝20萬人邁進。但經過討論後，韓國瑜最後決定不在桃園辦大型造勢活動，行程改以8個行政區為範圍，走訪9間宮廟。而桃園市議員黃敬平表示，韓之所以不辦的原因是整體選戰的戰術跟考量，韓國瑜希望把能量蓄積留到年底再爆發！也請支持者體諒！

韓國瑜在28日通過國民黨全代會提名參選總統後，首場下鄉8月3日確定來到桃園市，原本地方鄉親期盼能有大型造勢活動代表總統參選起手式，並直搗市長鄭文燦的故鄉八德區，不過經過討論，韓陣營26日下午向桃園市國民黨部確認，將走訪10間廟宇，不辦大型造勢活動，也不在桃園過夜。

黃敬平於臉書解釋為何韓國瑜最終不辦造勢的理由。他表示，韓國瑜8/3將到桃園市的行程公開。原本桃園基層殷切期盼要辦的大型造勢活動，韓市長方面還是決定把能量蓄積留到年底再爆發！這也是整體選戰的戰術及戰略考量，希望支持者們能多多體諒。

黃敬平也統整韓國瑜至桃園的行程表。韓國瑜8/3上午9:00抵達桃園高鐵站後的行程先後順序是：

1、09:20-09:40大園仁壽宮(大園區大觀路18號)

2、10:20-10:40龜山壽山巖(龜山區萬壽路二段6巷111號)

3、11:00-11:20桃園景福宮(桃園區中正路208號)

4、11:30-11:50桃園慈護宮(桃園區復興路275號)

5、12:10-12:30中壢仁海宮(中壢區延平路198號)

6、13:00-14:00中午用餐(不公開)

7、14:30-14:50楊梅三元宮(楊梅區三民北路22號)

8、15:10-15:30平鎮義民廟(平鎮區復旦路二段23巷8號)

9、16:00-16:20龍潭龍元宮(龍潭區東龍路246號)

10、16:50-17:10八德龍山寺(桃園區中路北街39巷4弄10號)

11、17:30-18:00中壢興仁公園(中壢區興安一街2號/18:00結束離開)

(中時電子報)