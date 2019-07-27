印尼家族來台探親不慎失散，桃捷警即時幫忙團聚。（甘嘉雯翻攝）

桃園捷運警察隊警員石崴至於A12機場第一航廈站執勤時，發現1名以外籍旅客獨自坐在地上，表情略顯緊張，經石員以流利英文關懷詢問，發現他與父母親從印尼搭機來臺，準備前往臺北市探望在台灣念大學的姐姐，卻在機場捷運第一航廈站搭乘捷運時因人潮太多，未留意與父母走失。

石崴至立即通知線上員警吳宗憲透過A12站站務人員利用機場捷運廣播、車上廣播等及聯絡A1臺北車站站務員，協助幫忙找尋GARY的父母親，而石員則一邊將GARY的父母親特徵，透過捷警隊通訊群組通報線上所有執勤同仁留意。

捷警再進一步追問GARY，得知其姊姊在臺灣大學當交換學生，石員隨即致電臺灣大學教官室協助下，得到GARY姊姊的連絡方式，進而找到搭乘機捷抵達A1臺北車站並已出站之父母親。

最後再警方聯絡安排下GARY的父母親回到A12站，父親在機場見到失散小孩當場擁抱，讓在旁員警及站務人員甚為感動親情一面；渠等隨即感謝臺灣警方的幫忙，也肯定臺灣警方英語能力極佳。

(中時 )