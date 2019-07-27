高雄市長韓國瑜日前視察登革熱疫情，爬樹查看樹洞，引起綠營一片撻伐。前中央社董事長陳國祥投書指出，韓國瑜真的擅長順勢操作，執政當局上上下下也很熱心替韓打光照亮，越是嘲笑批鬥韓國瑜，越是給他曝光的機會。韓國瑜一貫以常人的思維看待事物，以常人的感受提出訴求，以常人的語言與群眾對話，所以他在短期內達成超人的政治成就。

陳國祥說，韓國瑜爬樹有其必要性，絕不能單以作秀視之。誠如衛生福利部疾病管制署曾經發布的新聞稿中明白呼籲民眾，要清除樹洞積水，但多年來一直被輕忽，韓國瑜「爬樹尋蚊」被狂酸，卻意外讓市民注意到樹洞積水的嚴重性。韓國瑜爬樹查蚊，不僅是防範登革熱之所必須，也是他邁向總統之路的高明舉措。

陳國祥表示，對韓國瑜來說，做好市政就是最好的總統選舉方式。他現在市政、國政兩頭燒，任誰都很難兼顧，更何況離選舉投票不到半年，他不僅和競選對手賽跑，還真的是與時間賽跑，舞台真的很重要，南方城市要成為全國焦點非常不容易，當然要自己和團隊努力讓市政的經營和績效讓人看見。

他強調，韓國瑜爬樹，不管是否為防疫必要手段，但已成功展現他勤政下功夫以及良好的防疫宣傳，環顧國內行政首長，有誰比他會行銷？他借市政選總統的巧妙手法更是令人叫絕。

陳國祥指出，總統專機和車隊被國安局人員用來走私香菸，同樣被人拿來揶揄嘲笑，這個國安漏洞，其實是由來已久的陋習，真正可笑又可恨的是居然國家最高情治單位的首長對於內部的情報居然如此不靈通，至少已存在六年的大規模團購走私，首長們竟然被蒙在鼓裡，全都懵然無知。無法想像，總統府與國安局相關主管竟然沒有一位主管聽聞其事，更無人提醒上級主管注意此事。這究竟是對於主管事務和轄區動態毫無掌握能力還是處事慣常的輕忽態度導致的？

他進一步指出，蚊子難查，香菸易尋，國安主管卻只管服務總統，不知督導隨行特勤人員有無逾越分際的行為。這麼大規模、這麼多人牽涉的走私行動，絕不是一名特勤主管辦得到的，有哪些單位群策群力聯手完成任務，不可能做到密不透風，連這種發生在身邊該注意而不注意、可注意而不注意的大事都安焉不察，如何能相信這個國安團隊能縝密關照國內外龐然繁複的情資？

陳國祥認為，韓國瑜一貫以常人的思維看待事物，以常人的感受提出訴求，以常人的語言與群眾對話，所以他在短期內達成超人的政治成就。而我們的國安首長和總統府主管，卻是不知人性的常情與常理，不察常人常有的行事作為，既無能洞察與掌握，更乏嚴謹的特勤人員行為規範要求，所以爆發超級大醜聞，鬧出超級大笑話。「高明與否，關鍵在於關照常人，深諳常情，洞明常理，從駕馭凡常而取得超人成就。」

(中時 )