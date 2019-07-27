第10屆立法委員新北市第四選區(新莊區75里)初選，由登記參選的陳明義及陳茂嘉等二人於7月24日至26日三天進行民意調查，上午結果揭曉，由市議員陳明義代表國民黨挑戰尋求連任的民進黨立委吳秉叡。

國民黨新市黨部於今日上午公佈民調結果，由市黨部主任委員李乾龍主持，現場在雙方候選人及民調專家學者見證下，進行兩家民調結果拆封，經統計由陳明義勝出。

民調結果公佈後，大家一團和氣，誓言共同努力，一起打贏2020的立委及總統選舉。

(中時 )