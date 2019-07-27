國民黨新北市第4選區立委初選 陳明義出線 10:562019/07/27 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨新北市議員陳明義(右)。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第10屆立法委員新北市第四選區(新莊區75里)初選，由登記參選的陳明義及陳茂嘉等二人於7月24日至26日三天進行民意調查，上午結果揭曉，由市議員陳明義代表國民黨挑戰尋求連任的民進黨立委吳秉叡。 國民黨新市黨部於今日上午公佈民調結果，由市黨部主任委員李乾龍主持，現場在雙方候選人及民調專家學者見證下，進行兩家民調結果拆封，經統計由陳明義勝出。 民調結果公佈後，大家一團和氣，誓言共同努力，一起打贏2020的立委及總統選舉。 (中時 ) #新北 #陳明義 #立委選戰 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍要贏，只有一張牌可打 04:102019/07/24 時論廣場 國民黨屏縣第一選區立委 葉壽山6成支持度勝初選 11:042019/07/24 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K 11:422019/07/24 政治 國民黨全代會週日登場 文創小物搶先亮相 15:462019/07/25 政治 228檔案轉移 國民黨聲請停執駁回 18:532019/07/25 社會 挺韓嗎？盧秀燕侯友宜態度曖昧 基層憂 08:392019/07/26 政治 盧秀燕：將出席國民黨全代會為韓國瑜加油 12:252019/07/26 政治 促轉會：感謝法院駁回國民黨聲請籲速移交檔案 14:242019/07/26 政治 美食爭霸戰 上官網投票抽大獎 04:102019/07/27 地方新聞 侯友宜挺韓曖昧？藍委這樣解讀 07:502019/07/27 政治 政治熱門新聞 走私案重挫小英民調？網：這4字是關鍵 - 政治 這些人呢？網：私菸案證明他是條漢子 - 政治 苦苓為私菸案嗆蔡：不給這5人名單 就不要選了！ - 政治 王尚智：館長被小英摸頭後 成為自願順從的看門狗 - 政治 私菸案是超買 柯酸蔡政府：他們在新編國語辭典 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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