黃金右臂鄭兆村、主播徐展元為全運會暖身。（甘嘉雯翻攝）

桃市府邀請多位體育界知名人士，一起到桃園「動滋動」，為倒數不到100天的全國運動會暖身，27日登場的是體育主播徐展元及有「黃金右臂」之稱的鄭兆村，這幾年都在Lamigo桃猿隊專屬電視「Lamigo TV」擔任主播的徐展元，來到楊梅的鄭家祠堂道東堂，向鄭兆村發出戰帖，要來挑戰「拋擲」的小遊戲，看誰拋得遠又準。

徐展元首次挑戰非自己專業領域「棒球」的項目，原來竟是跟鄭兆村比賽拋擲小朋友版本的水行俠「三叉戟」以及射飛鏢，兩場遊戲兩人各有三次機會，拋擲三叉戟時，鄭兆村笑稱他應該能夠「丟到月球上去」，果然三次試擲都輕鬆贏過徐展元，射飛鏢遊戲也因為有兩支鏢射中雙倍區，以96分比59分大贏徐展元，讓徐展元大喊「好想贏鄭兆村」！

由於東京奧運將在明年登場，對於確定參加東京奧運的選手來說，全國運動會堪比奧運前哨站。而今年在上海國際田徑總會鑽石聯賽，以87公尺12的成績摘下銀牌，拿到東京奧運門票的鄭兆村也確定會參加全國運動會，他表示全國運動會是國內最高水準的比賽，他將全力以赴，也希望替家鄉桃園奪牌。

想在東京奧運之前，搶先看到鄭兆村精彩的表現，可以在全運會賽會期間，到桃園市立田徑場觀賽，從桃園火車站騎YouBike只要7分鐘就能抵達，賽會期間也會有接駁車服務，而且全國運動會共34項競賽種類，在桃園當地超過40個比賽場館，所有賽事都是免門票入場。

108年全國運動會將於10月19日至10月24日在桃園登場， 「徐展元X鄭兆村動滋動」精彩影片就在「桃園事」臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／tycgnews／），接下來還有3支影片，超過6位名人會一起推廣全國運動會。

(中時 )