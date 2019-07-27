阿根廷拳手Hugo Santillan於場內昏迷，被送上擔架。（美聯社資料照）

23歲的阿根廷拳擊手Hugo Santillan本月25日去世，他前幾日打了一場平手的比賽之後，腦部嚴重受損導致器官衰竭，他在第4回合時流鼻血但繼續比賽，打完之後在裁判宣告結果時陷入昏迷，最後回天乏術。

時間更往前一周，28歲的俄羅斯拳手Maxim Dadashev在11回合的比賽後送醫不治，他的教練第9回合就建議他棄權，但是拳手本人堅持打下去，終於受到無可挽回的傷害。他送醫後於23日死亡。腦部創傷協會Headway表示：「我們該禁止拳擊比賽了。」

比起綜合格鬥(MMA)，拳擊比賽通常更加危險，因為他們拳套更重，拳手吃了很多拳也不易躺下，有人倒地數秒後又起身硬撐，導致腦部持續累積傷害。雖然職業拳擊收入多，高死亡率同時也臭名遠揚。綜合格鬥雖然也常打頭，不過拳套輕(加上腳踢)較容易KO，並且裁判在有一方不斷挨揍時就中斷比賽，受傷率高但死亡率很低。

英國拳手艾倫(Dave Allen)說：「我打拳不是為了玩命，我怕被打殘。那次我坐在角落，看見對手在我眼中變成五個並且不斷閃爍，嚇得我放棄比賽。人們嘲笑我臨陣脫逃，沒錯，但我很慶幸自己撿回一命。」

拳壇史上最著名的是1975年的馬尼拉大戰，阿里(Muhammad Ali)與弗雷瑟(Joe Frazier)血戰14回合，兩人幾乎同時放棄最後一回合，但是弗雷瑟的角落先一步提出棄權，所以阿里獲勝。弗雷瑟當時兩隻眼睛都看不見了，阿里則是身體受到嚴重內傷，弗雷瑟的助手害怕如果打完第15回合將會有一方喪命。然而一直到去世，弗雷瑟晚年都非常遺憾當時沒有打完第15回合。

WBC重量級拳王懷德(Deontay Wilder)說：「我是個鬥士，我比賽總是抱持有去無回的決心。有時候我感覺自己應該棄權，但我就是會堅持留在場內打到最後。人們必須了解我有兩個人格，場內和場外的我不是同一個人，而且場內的那個人格非常可怕。」這些人對於勝負的執著超越一切，也讓拳擊變得更加危險。

(中時電子報)