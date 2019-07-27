「私菸案」燒得總統蔡英文焦頭爛額，2020綠營不僅被「韓流」襲，更被「菸火」點燃。傳國民黨將協調禮讓前民進黨立委林國慶，以無黨籍參選嘉義縣山區立委，向拚連任的前同志陳明文開戰！林對此消息不承認也不否認，引各界熱議。

據《聯合報》報導，國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯，近日拜會退出民進黨的前立委林國慶，可望協調地方禮讓林，與藍營合作披上無黨籍戰袍，向前綠營同志陳明文開戰。蔡25日證實，的確拜訪過林，勸進他選立委，但他個人參選意願不高。

林國慶曾任民進黨市議員與立法委員，資歷深、知名度也高。去年8月，林國慶在臉書直播中，剪掉民進黨證宣布退黨，之後遭民進黨開除黨籍。近來不僅勤做公益，更在中天電視台等政論節目發表時論，深獲跨黨派觀眾喜愛。

林國慶也發揮歌藝專長，6日曾到高雄為登革熱防疫公益演唱，並將義賣所得全數捐給高雄市政府，做登革熱防疫基金；現場與高雄市長韓國瑜同台合唱，林也直言對韓的欣賞。已表態參選該區立委的國民黨籍許能通表示，不論誰參選，希望中央舉辦初選民調，自己也將全力支持出線者。另外，也傳出民進黨前嘉義縣副縣長翁章梁，可能披藍袍參選嘉義立委。

(中時電子報)